Прокуратура обжаловала 27-летний приговор Дарье Треповой

Генпрокуратура сочла недостаточным самый строгий "женский" приговор в новейшей российской истории, вынесенный Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу о теракте на Университетской набережной.

Гособвинение обжаловало назначенный петербурженке 27-летний реальный срок. Ведомство добивается увеличения его до 28 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА "Новости".

Напомним, что суд признал Трепову исполнительницей теракта, при котором весной прошлого года погиб военкор Владлен Татарский. Установлено, что она пронесла в кафе и подарила выступавшему на сцене Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. 26-летнюю Трепову признали виновной по трем уголовным статьям: о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК).

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру