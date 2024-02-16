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Новости 13:43

Центробанк не стал менять ключевую ставку

фото ЗакС политика Центробанк не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России 16 февраля принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 16% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора. ЦБ не стал повышать ставку впервые с июля 2023 года.

В ЦБ рассказали, что инфляционное давление снизилось по сравнению с осенним периодом, но остается высоким.

"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, в декабре 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Тогда в регуляторе объяснили решение высоким инфляционным давлением. Следующее заседание по ключевой состоится уже после президентских выборов — 22 марта.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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