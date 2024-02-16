В Союзе туриндустрии допустили возможность открытия прямых перелетов в десяток стран

В ближайшей перспективе Россия может восстановить прямое авиасообщение приблизительно с 10 странами мира, допустил замглавы Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

"Порядка десятка направлений еще рассматриваются на ближайшую перспективу", — передает слова Осауленко ТАСС.

Спикер отметил, что до начала пандемии коронавируса россиянам было доступно 69 прямых направлений за рубеж. К настоящему времени действуют 42 направления.

По словам Осауленко, прямое авиасообщение с Россией хотели бы восстановить "достаточно большое количество стран". Речь идет о государствах, расположенных на севере Африки и в Юго-Восточной Азии. "Но, к сожалению, пока логистически мы не способны решить этот вопрос", — заключил он.

Ранее стало известно, что в январе аэропорт Пулково обслужил почти полтора миллиона пассажиров. Относительно показателей января 2023 года пассажиропоток вырос на 5 %.

Фото: ЗАКС.Ру