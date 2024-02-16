СК организовал проверку в связи с сообщением о смерти Навального

Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля о начале процессуальной проверки по факту смерти политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), о которой ранее сообщило управление ФСИН по региону.

"В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ранее УФСИН по ЯНАО выпустило релиз с сообщением о смерти Навального на территории исправительной колонии № 3. Согласно официальной информации, вскоре после прогулки оппозиционер почувствовал себя плохо, к нему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики не смогли реанимировать политика. Причины смерти устанавливаются.

В Кремле не стали комментировать сообщение о смерти Навального. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поставлен в известность о произошедшем, передает "Коммерсантъ".

Фото: ЗАКС.Ру