В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за ледяного дождя

"Желтый" уровень погодной угрозы будет действовать в Петербурге всю ночь на 17 февраля, сообщили в пятницу в городском правительстве. Причиной этого назвали ожидаемое ухудшение погоды, включающее в себя гололед и ледяной дождь.

"По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 16 февраля до 09 часов 17 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений", — сообщили в Смольном.

В ночь на субботу в Петербурге ожидаются мокрый снег и ледяной дождь, а также сильный ветер до 15-18 метров в секунду.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. В Смольном попросили пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность на улицах. Автовладельцам рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Об ухудшении погоды из-за пришедшего в город циклона ранее сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: ЗАКС.Ру