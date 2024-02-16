Суд в Петербурге зарегистрировал первое дело об оспаривании лишения гражданства

Первый в Петербурге иск об оспаривании лишения российского гражданства зарегистрирован судом, проинформировала 16 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Ответчиком по иску Арсена Киракосяна выступает УМВД по Кировскому району.

Киракосян показал, что 18 декабря прошлого года региональное ГУ МВД вынесло решение о лишении его гражданства. До этого, в 2020 году, Смольнинский районный суд приговорил его к четырем годам условно по делу о незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Действующая редакция закона "О гражданстве" допускает лишение приобретенного гражданства за совершение подобного преступления, соответствующие поправки подписал президент Владимир Путин в апреле 2023 года.

Киракосян показал, что родился в 1982 году в Ереване, через 10 лет переехал с родителями в Петербург. По утверждениям истца, вся его жизнь связана с Россией и "никакой иной устойчивой и правовой связи с иным государством у него нет", передает пресс-служба судов.

В своем иске Киракосян высказывает мнение, что не мог знать в 2014 году при получении гражданства о том, что ждет его в 2020 году. Между тем, чтобы быть наказанным, при принесении присяги лицо должно знать о намерении в будущем преступить закон, полагает петербуржец.

"Мои действия не образуют объективной стороны правонарушения", — утверждает он и просит отменить вынесенное ранее решение и вернуть паспорт. Материалы дела переданы судье.

Фото: ЗАКС.Ру