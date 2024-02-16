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Новости 17:12

"Яблоко" выразило соболезнования родным и близким Навального

фото ЗакС политика "Яблоко" выразило соболезнования родным и близким Навального

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков подписал партийное заявление, адресованное родным и близким оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), о смерти которого стало известно 16 февраля. Помимо соболезнований, в тексте говорится о необходимости тщательно расследовать обстоятельства кончины политика, а также расследовать резонансное отравление в 2020 году, после которого Навальный впал в кому. Имеются у организации Рыбакова и претензии к устройству пенитенциарных учреждений.

"Партия "Яблоко" требует кардинального пересмотра условий содержания всех граждан России, лишенных свободы, и гуманизации системы ФСИН", - гласит заявление.

В пятницу 16 февраля Рыбаков также находился в студии НТВ. Он попытался выразить соболезнования в связи со смертью Навального, но телеведущий оборвал его речь.

фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Рыбаков Николай Игоревич 




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