Набиуллина рассказала о сокращении выдачи новых ипотечных кредитов

Объем выдачи ипотечных кредитов в России за последнее время уменьшился, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров финансового регулятора 16 февраля. При этом темпы выдачи по-прежнему остаются высокими, отметила она.

"Выдачи новых ипотечных кредитов с поправкой на сезонность в последнее время сокращаются", — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава ЦБ отметила, что в рыночном сегменте снижение темпов выдачи происходит быстрее. "В льготной ипотеке темпы выдачи ниже, чем осенние пики, что связано с изменением параметров льготных программ, но пока темпы выдачи остаются высокими, на уровне начала прошлого года", — отметила она.

При этом Набиуллина обратила внимание на возросшие риски на рынке ипотечной недвижимости, передает агентство. В то же время она заявила, что не наблюдает формирования ипотечного "пузыря".

В пятницу совет директоров ЦБ провел заседание, на котором принял решение сохранить величину ключевой ставки на уровне 16 % годовых.

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