Путин объяснил, зачем начал с исторической справки в интервью Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин рассказал, зачем он начал с истории в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом 18 февраля стало известно из Telegram-канала журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам президента, таким образом он хотел донести до западных государств ход российской мысли и действий. Также, по мнению Путина, очень нужно понять, почему все то, что происходит на украинском направлении, важно для России.

Также Путин заявил, что для Запада действия России – улучшение тактического положения, хотя, на самом деле, для страны это вопрос жизни и смерти.

"Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить", — подытожил российский лидер.

Напомним, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru