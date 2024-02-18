Телеведущий Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом

Российский телеведущий Дмитрий Киселев направил запрос в Белый дом на интервью с президентом США Джо Байденом, об этом 18 февраля пишут "РИА Новости".

Согласно тексту в сопроводительном к запросу письме, по мнению Киселева, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а Владимир Путин подал достойный пример и согласился на интервью, ориентированное на американского зрителя.

Также в письме уточняется, что планируемое интервью с Джо Байденом переведут на несколько других иностранных языков и распространят по всему миру, включая Россию.

Напомним, что президент России Владимир Путин рассказал, зачем он начал с истории в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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