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Новости 15:54

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

фото ЗакС политика В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

Пользователи Интернета сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram, об этом 18 февраля свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Первые проблемы в работе мессенджера зафиксировали в 14:08 по мск в воскресенье, 18 февраля. Трудности возникли и у тех, кто использует мобильное приложение, и у тех, кто использует веб-версию.

С 14:25 до 14:40 в диалоговых окнах перестали грузиться сообщения, а новые просто не отправлялись.

Напомним, что это далеко не первый сбой в работе мессенджера в России. В 2022 году пользователи из России жаловались на работу Telegram, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: unsplash.com


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