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Новости 16:41

Депутат ЗакСа Алексей Зинчук порекомендовал петербуржцам не выходить из дома

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Алексей Зинчук порекомендовал петербуржцам не выходить из дома

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук (КПРФ) рекомендовал жителям города не выходить из дома в выходные, об этом 17 февраля он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу, 17 февраля, он собирался провести прием граждан, однако решил его отменить из-за того, что на улицах Петербурга стало опасно из-за потепления. В городе появился гололед на дорогах и тротуарах.

"Я бы призывал всех оставаться дома, плюсовая температура, идёт дождь, под водой чистый лёд. Я сам еле дошёл", – сказал парламентарий.

Напомним, что в Петербурге больше сотни человек пострадали из-за льда после потепления в городе.

Фото: ЗАКС.Ру


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Зинчук Алексей Валерьевич 




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