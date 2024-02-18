Депутат ЗакСа Алексей Зинчук порекомендовал петербуржцам не выходить из дома

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук (КПРФ) рекомендовал жителям города не выходить из дома в выходные, об этом 17 февраля он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу, 17 февраля, он собирался провести прием граждан, однако решил его отменить из-за того, что на улицах Петербурга стало опасно из-за потепления. В городе появился гололед на дорогах и тротуарах.

"Я бы призывал всех оставаться дома, плюсовая температура, идёт дождь, под водой чистый лёд. Я сам еле дошёл", – сказал парламентарий.

Напомним, что в Петербурге больше сотни человек пострадали из-за льда после потепления в городе.

Фото: ЗАКС.Ру