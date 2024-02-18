Больше сотни человек попали к медикам в Петербурге после потепления

В Петербурге больше сотни человек пострадали из-за льда после потепления в городе, об этом 17 февраля пишет "Фонтанка.ру".

В общей сложности за медицинской помощью обратились 108 человек. Люди падали в разных районах, у метро, у домов и так далее. Чаще всего у петербуржцев и гостей города удар попадал на руки и ноги.

На улице Балышева, например, упала 78-летняя женщина и попала в больницу в тяжелом состоянии. Она получила ушиб мозга и черепно-мозговую травму.

Кроме упавших на гололеде, в больницу попали и те, кому глыбы льда падали на голову. Например, на улице Маршала Захарова на 54-летнюю женщину упал лед с крыши дома. Она получила сотрясение и ушиб шеи.

Также в пригороде Петербурга, в поселке Понтонный, на 17-летнего подростка упал снег. Он отделался ушибом. В Красном Селе на 47-летнюю местную жительницу тоже упал на голову снег, и она тоже получила ушиб.

Напомним, что в Петербурге 18 февраля обойдется без осадков, но с гололедом.

Фото: ЗАКС.Ру