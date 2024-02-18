В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе Telegram

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел из-за проблем функционирования внутренней инфрастурктуры сервиса, об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе центра мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса", – сказано в сообщении.

Напомним, что пользователи Интернета сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram, об этом 18 февраля свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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