Минимум десять человек попали в больницы из-за гололеда 18 февраля

В Петербурге местные жители продолжают страдать из-за гололеда на улицах, об этом 18 февраля писала "Фонтанка.ру".

В воскресенье, 18 февраля, в больницы обратились минимум десять петербуржцев. Из них лишь троих отправили лечиться домой, а остальные остались с медиками. Чаще всего люди ломали руки, ноги и ребра, а среди ушибов лидируют ушибы головы.

Больше всех пострадала 66-летняя женщина из Выборгского района. Петербурженка поскользнулась на Гданьской улице, не дойдя всего лишь 200 метров до своего дома. В больницу она попала в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Сейчас она находится в реанимации.

Напомним, что в Петербурге больше сотни человек пострадали из-за льда после потепления в городе по данным на 17 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру