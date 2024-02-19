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Новости 11:30

Белоруссия начала реконструкцию железнодорожного коридора к петербургским портам

фото ЗакС политика Белоруссия начала реконструкцию железнодорожного коридора к петербургским портам

На белорусской части железнодорожного коридора к петербургским портам началась реконструкция, о чем телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр транспорта республики Алексей Ляхнович. Чиновник назвал путь до российского мегаполиса самым популярным транспортным направлением.

"Потому что расстояние короче. Соответственно стоимость перевозки дешевле. Мы с российскими коллегами прорабатываем модернизацию железнодорожного коридора в сторону Санкт-Петербурга", - объяснил министр.

По данным Ляхновича, работы на российской территории его партнеры собираются начать в следующем месяце.

Помимо железнодорожного сообщения в нынешнем году белорусскими властями будет капитально отремонтирована автомобильная трасса Р46 вплоть до государственной границы. И тот, и другой проекты призваны повысить объем грузооборота.

Ранее сообщалось, что ради провоза грузов через Петербург в Белоруссии "реанимируют" несколько старых и неиспользуемых переездов.

Фото: ЗАКС.Ру


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