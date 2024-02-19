ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:44

В Петроградском районе обратились к Бастрыкину по поводу плохой уборки

фото ЗакС политика В Петроградском районе обратились к Бастрыкину по поводу плохой уборки

Жители Петроградского района Петербурга отправили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину 531 подпись под обращением о плохой уборке снега в районе, об этом 18 февраля писали MR7.ru со ссылкой на группу жителей в социальной сети.

В письме петербуржцы просят проверить деятельность комитета по благоустройству и ЖКС Петроградского района. Такое количество подписей в районе смогли собрать меньше, чем за неделю.

Автор поста о сборе подписей отметила, что рада проживать в районе с активными людьми. Теперь жители Петроградского района ждут, когда их подписи дойдут.

Напомним, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама