В Петроградском районе обратились к Бастрыкину по поводу плохой уборки

Жители Петроградского района Петербурга отправили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину 531 подпись под обращением о плохой уборке снега в районе, об этом 18 февраля писали MR7.ru со ссылкой на группу жителей в социальной сети.

В письме петербуржцы просят проверить деятельность комитета по благоустройству и ЖКС Петроградского района. Такое количество подписей в районе смогли собрать меньше, чем за неделю.

Автор поста о сборе подписей отметила, что рада проживать в районе с активными людьми. Теперь жители Петроградского района ждут, когда их подписи дойдут.

Напомним, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Фото: пресс-служба СК РФ