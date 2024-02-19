Песков заявил, что вопрос передачи тела Навального родственникам Кремля не касается

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы, которые касались смерти политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 19 февраля пишет "Коммерсантъ".

По словам Пескова, сейчас ведется расследование обстоятельств смерти политика и выполняется все, что предусмотрено законодательством в таких случаях.

Также он отметил, что вопрос передачи тела Навального родственникам Кремля не касается.

"Мы не занимаемся этим делом", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также, по мнению Пескова, высказывания западных лидеров по поводу Владимира Путина в рамках произошедшего не могут нанести президенту ущерб.

Напомним, что ближайшие сподвижники политика Алексея Навального подтвердили информацию о его смерти. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш*, тело находится в Салехарде: его забрали следователи. Окружение политика настаивает на скорейшей передаче тела семье.

*Минюст внес Киру Ярмыш в список иностранных агентов

Фото: kremlin.ru