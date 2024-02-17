Окружение Навального подтвердило его смерть

Ближайшие сподвижники политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) впервые подтвердили информацию о его смерти, распространенную накануне управлением ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* написала в своем блоге, что смерть Навального наступила 16 февраля в 14:17 (по московскому времени - в 12:17). Соответствующее уведомление получила мать оппозиционера Людмила Навальная, посетившая ИК-3 особого режима, где он скончался.

По данным Ярмыш*, тело находится в Салехарде: его забрали следователи. Окружение политика настаивает на скорейшей передаче тела семье.

Навальный отбывал 19-летний срок по целому набору экстремистских уголовных статей. Будучи лишенным свободы с начала 2021 года, он регулярно отправлялся администрациями различных пенитенциарных учреждений в штрафной изолятор.

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру