Жителей Выборгского района Ленобласти оповестили о плановых взрывных работах на карьере

В Выборгском районе Ленинградской области проведут плановые мероприятия с применением взрывчатых веществ в карьере, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

Работы будут проводиться 19, 21, 27 и 29 февраля с 10 утра до 17 часов дня. В это время проезд и нахождение на территории промышленной площадки, а также в радиусе 700 метров будет запрещено.

Также в комитете попросили жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, что в конце января в Выборгском районе Ленинградской области местные жители заметили огромный столб дыма и услышали звуки взрывов. Однако в пресс-службе администрации Ленинградской области заявили, что в Выборге проходят работы по добыче крошки в местном карьере.

Фото: ЗАКС.Ру