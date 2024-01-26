Звуки взрывов в Выборге оказались добычей крошки в карьере "Эркиля"

В Выборгском районе Ленинградской области местные жители заметили огромный столб дыма и услышали звуки взрывов, об этом 26 января написали в группе "Выборг ВКонтакте" в социальной сети VK.

Очевидец прикрепил в сообществе видео и отметил, что даже земля дрожала в момент появления звуков.

Однако в пресс-службе администрации Ленинградской области заявили, что в Выборге проходят работы по добыче крошки в местном карьере.

"На обеспокоившем социальные сети видео взрыва в Выборгском районе Ленобласти запечатлены всего лишь плановые взрывные работы по добыче гранитной крошки в карьере "Эркиля", – заявили в администрации региона.

Напомним, что в воскресенье, 21 января, в терминале компании "Новатэк" в Ленобласти произошел крупный пожар, после которого в регионе ввели режим повышенной готовности.

Фото: ЗАКС.Ру