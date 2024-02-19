В Петербурге арестовали бывшего силовика из-за уличных надписей с критикой СВО

Петербуржца, задержанного на прошлой неделе из-за "нехороших надписей", Калининский районный суд отправил под арест, о чем сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Константина Подошвелева преследуют по двум статьям: о повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК) и о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

Мужчина, по официальной версии, исписал несколько зданий вокруг и внутри Политехнического парка 21 января: речь идет о двух храмах и здании Политехнического университета, признанном памятником. Надписи содержали критическое отношение к нынешней внешней политике РФ.

Примечательно, что в прошлом Подошвелев работал в органах внутренних дел. Следствие считает, что он собирался участвовать в боевых действий против россиян и что он контактирует с одной из террористических организаций. Под стражей фигуранта собираются держать как минимум до 13 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру