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Новости 18:20

Медведев назвал число принятых в ВС РФ с 1 января

фото ЗакС политика Медведев назвал число принятых в ВС РФ с 1 января

С 1 января 2024 года ВС РФ приняли на службу для участия в спецоперации более 53 тысяч человек, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Также Медведев отметил, что округа и регионы активно работают в области принятия людей на военную службу. Он выразил наждежду на то, что в этом году у России все получится.

"Принято на военную службу более 53 тыс. человек. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что все то, что – сказал Медведев на совещании в Грозном.

Напомним, что, по словам Дмитрия Медведева 11 января, в общей сложности более полумиллиона человек вступили в ряды российской армии.

Фото: kremlin.ru


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