Медведев: Полмиллиона человек поступили на службу в армию за год

В общей сложности более полумиллиона человек вступили в ряды российской армии, рассказал 11 января замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками.

"По данным Министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек. <...> Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных сил выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены", — поделился данными Медведев.

Чиновник уточнил, что из общего количества вступивших в армию граждан 420 тысяч приходится на тех, кто заключил контракт. Еще более 80 тысяч человек записались добровольцами.

Ранее Минобороны сообщило, что ежедневно получает по полторы тысячи заявлений о приеме в свои ряды. В свою очередь, в начале января президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий предоставление российского гражданства контрактникам из числа иностранцев.

Фото: kremlin.ru