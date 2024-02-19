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Новости 18:24

Бастрыкин поручил проверить коммунальные жалобы жильцов дома на Мойке

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить коммунальные жалобы жильцов дома на Мойке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами жильцов дом №28 по набережной Мойки в Петербурге, передает пресс-служба его ведомства.

Обитатели квартир в первой парадной недовольны тем, что уже несколько дней в доме протекает кровля.

Корень проблемы граждане видят в неграмотно уложенной плитке. На помощь им ни одна из государственных служб и инстанций пока не приходит.

Бастрыкин поручил следственным органам в городе проверить условия проживания заявителей и доложить об итогах проверки.

фото: пресс-служба СК


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