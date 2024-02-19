Неравнодушный человек с хорошей фамилией: Что депутаты думают о новом вице-губернаторе Сергее Кропачеве

Фото ПСК

"Энергетическим" вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев. Он стал одним из самых молодых чиновников в правительстве города. О возможном назначении сына ректора СПбГУ писали СМИ еще за неделю до соответствующего постановления губернатора. Некоторые депутаты ЗакСа о новом вице-губернаторе практически ничего не знают, кроме фамилии.

Вице-губернатор Сергей Кропачев приступил к обязанностям 19 февраля. Теперь он отвечает за вопросы, связанные с энергетикой и тарифным регулированием, которые раньше курировал Сергей Дрегваль, покинувший должность по собственному желанию. В зону ответственности Кропачева вошли комитет по тарифам и комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Тема для Кропачева не нова. Его карьера в "энергетике" стартовала в 2011 году, когда он начал трудиться в ОАО "Петербургская сбытовая компания" на позиции ведущего юрисконсульта. За восемь лет он добрался до поста генерального директора компании. В должности гендира он проработал до февраля 2024 года.

Для большинства опрошенных ЗАКС.Ру депутатов Законодательного собрания Кропачев оказался неизвестен. Некоторые услышали о нем лишь за неделю до назначения, когда издание "Фонтанка" сообщила о возможном переходе Кропачева в Смольный. Однако среди парламентариев нашелся человек, который знает нового вице-губернатора с университетской скамьи.

Денис Четырбок ("Единая Россия"): Я знаю Сергея Кропачева очень давно (они учились на одном курсе - прим ЗАКС.Ру), еще по учебе на юрфаке СПбГУ. Могу сказать, что это достойный человек. Это большой профессионал своего дела. Опыт работы в "Петербургский сбытовой компании" достаточно успешный, потому что по роду службы, когда были обращения моих избирателей, непосредственно связанные с работой сбытовой компании, все жалобы мы внимательно рассматривали. Находили решения вопросов. Знаю Сергея Кропачева не просто как профессионала, но и как неравнодушного человека. Могу только приветствовать такое назначение.

Роман Кононенко (КПРФ): Честно говоря, ничего не думаю и ничего не знаю. Никак с ним не знаком. Никак близко не пересекался. Знаю только его биографию, которую опубликовали в средствах массовой информации.

Всеволод Беликов ("Единая Россия"): Я не пересекался. Краем уха слышал, что мои знакомые работали с ним. Воспитанный, аккуратный, дисциплинированный, доброжелательный, интеллигентный. Я доверяю тем людям, которые так его характеризовали.

Павел Иткин (ЛДПР): Я ознакомился с биографией, безусловно. Лично не знаком, но те должности и определенный карьерный рост говорит о том, что человек вовлеченный и понимает в данном направлении. Я думаю достаточно неплохо разбирается, и, возможно, хороший специалист.

Андрей Алескеров ("Справедливая Россия - За правду"): К сожалению не пересекался. Направления, которые будет курировать, достаточно сложные, энергетика, тем более отопительный сезон идет. Очень надеюсь, что профессионально-деловые качества позволят достойно выполнять свою работу.

Борис Вишневский ("Яблоко"): Я с ним не знаком и впервые о его существовании услышал, когда пошли первые разговоры, что он может занять этот пост. Особо нечего комментировать, я просто ничего не знаю об этом человеке, кроме его фамилии.

"Все мы чьи-то сыновья"

Кропачев окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, ректором которого сейчас является Николай Кропачев, отец нового вице-губернатора. В основном собеседники ЗАКС.Ру уверены, что эти родственные связи не сыграли роли в назначении, а наоборот, лишь повлияют на желание самореализоваться на новом рабочем месте.

Всеволод Беликов ("Единая Россия"): Нормальный человек всегда очень ревностно относится к тому, как будет его фамилия звучать. Это большая ответственность, носить фамилию Кропачев. Понимая, что ты теперь под внимательным прицелом. Это может коснуться и твоей семьи, твоих близких. Это мотивирует. Заставляет 100 раз все внимательно продумывать и взвешивать, потому что репутация на кон поставлена не только твоя, но и твоей семьи, твоих родных и близких. Это хороший детерминирующий фактор, который работает в плюс.

Денис Четырбок ("Единая Россия"): У людей есть дети, у детей есть родители. Могу сказать, что в период нашего обучения в университете вообще ни разу ни намека не было на то, что "папа ректор" или что-то около того. Это абсолютно, скажем так, самостоятельный человек со своим набором знаний.

Дмитрий Павлов ("Новые люди"): Работал по профилю, фамилия хорошая, молодой, амбициозный. В принципе фамилия дает больше ответственности для человека, на мой взгляд. Должность обязывает, а тут еще и фамилия обязывает.

Павел Иткин (ЛДПР): Я лукавить не буду, все мы чьи-то сыновья так или иначе. Определенную помощь настоящий родитель всегда своим детям окажет. Я не вижу в этом серьезно проблематики. Это из серии обвинять родителей в том, что они детей своих водят на какие-то секции. Посмотрим по работе. С моей точки зрения, время, когда абсолютно некомпетентного человека можно было высоко дотащить, прошло.

Роман Кононенко (КПРФ): Судя по тому, что в биографии написано, имеет он опыт определенный, работал на должностях соответствующих, опыт имеется. Но могу сказать следующее, что я надеюсь, что это назначение произошло не по сословному принципу.

Борис Вишневский ("Яблоко"): Конечно, бывают ситуации, когда у отцов, занимающих высокие должности, бывают столько же талантливые дети, достойные крупных должностей. В российской политической системе это иногда довольно распространенное явление. В данном случае я о чем если и сожалею, что ушел со своего поста предыдущий вице-губернатор. Про нового вице-губернатора я знаю ровным счетом ничего. Я думаю, во многом он занял этот пост из-за фамилии.

"Хорошее поколение управленцев"

Смольный продолжает тенденцию на омоложение кадров в правительстве. Сергею Кропачеву на момент назначения на должность 35 лет. В рейтинге самых молодых вице-губернаторов он занял второе место (его коллега Алексей Корабельников приступил к обязанностям в 34 года). В Заксобрании такую практику одобряют и подчеркивают, что оценивать способность того или иного чиновника нужно по результатам работы, а не по возрасту.

Роман Кононеко (КПРФ): Невозможно по возрасту судить. Омоложение - это хорошо. Бывает так, что молодой человек приходит на какую-либо должность, смотрит совершенно по-другому, меняет подходы к работе и происходят улучшения. Бывает, происходит все с точностью наоборот. Мы не можем сейчас загадывать, как произойдет. Надо смотреть по результатам работы, если молодой будет работать хуже, чем более возрастной кандидат на этом же посту, то такое омоложение нам не нужно.

Павел Иткин (ЛДПР): Мне очень импонирует возраст. Чуть помоложе меня, такое хорошее поколение управленцев с новыми методиками, цифровизацией. Я считаю, достаточно интересная кандидатура. Дальше уже по работе, надеюсь, занимает открытую позицию. Обязательно запишусь на прием, чтобы переговорить уже в рабочем режиме.

Денис Четырбок ("Единая Россия"): Мне как человеку, которому тоже 35 лет, такое может только импонировать.

Всеволод Беликов ("Единая Россия"): Ответственность дисциплинирует и дает возможность быстро расти. Возраст - недостаток, который проходит очень быстро.

Дмитрий Павлов ("Новые люди"): Хороший возраст. Если он уже работал на руководящих должностях, то есть опыт управления есть, а 35 лет - это когда ты еще хочешь что-то делать. Амбициозный возраст. Молодой возраст, но, как вы знаете, это дело поправимое.

Ирина Иванова (КПРФ): У нас есть тоже молодой вице-губернатор, который занимается финансами [Алексей Корабельников]. Я считаю, что он очень достоин. Они совершенно по-другому относятся уже к финансам, потому что мы двигается пока в непонятном горизонте, и здесь надо справляться, много работать. Много работать может только молодое поколение, по 12-14 часов. Мне кажется такой симбиоз политиков, где есть опытное начало и молодежь - это здорово.

Константин Леньков / Фото ПСК