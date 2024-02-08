Сергей Дрегваль назначен на пост замдиректора "Интер РАО"

Теперь уже бывший вице-губернатор Петербурга по энергетике Сергей Дрегваль назначен на пост в руководстве компании "Интер РАО", об этом 8 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Сергей Дрегваль, предположительно, займет пост первого заместителя генерального директора "Интер РАО". На этом месте он будет курировать развитие перспективных бизнес-направлений, повышение числа реализованных задач, заниматься инвестпроектами в области международного развития и представлять интересы "Интер РАО" в органах власти.

Напомним, что во вторник, 6 февраля, стало известно о том, что Сергей Дрегваль снимается с поста вице-губернатора по собственному желанию. Предполагается, что его место может занять сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев.

Фото: ЗАКС.Ру