Беглов рассказал, как надо уходить из Афганистана

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь упомянул 35-летнюю годовщину выхода советских войск из Афганистана. Этой даты глава города коснулся в еженедельном аудиообращении, выходящем на "Радио России".

Ситуация, по его мнению, спустя 35 лет во многом повторяется: как и на излете существования Советского Союза, он видит военных инструкторов и разведчиков из стран "коллективного Запада", противостоящих россиянам.

"Подчеркну, что 35 лет назад наша армия ушла из Афганистана, ничем себя не запятнав, со всем вооружением и военной техникой, оставив после себя построенные школы, больницы, предприятия, в отличие от недавно сбежавших из этой страны американцев", - заявил Беглов.

Об афганских событиях он уже высказался на прошлой неделе, обвинив страны НАТО в ведении против СССР войны "чужими руками".

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор поздравил с этим праздником всех, имеющих к нему отношение. Родным и близким участников продолжающейся спецоперации он пожелал терпения и мужества.

Фото: ЗАКС.Ру