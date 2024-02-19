Депутат Романов пожаловался главе МВД на петербургскую управляющую компанию

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обращение с критикой управляющей компании "Собрание". На документ ссылается региональная редакция РБК.

Единоросс пожаловался на бездействие коммунальщиков, сочетающееся с выставлением счетов за неоказанные услуги. Всего, по данным автора письма, компания обслуживает около сотни жилых домов в Невском районе, входящем в его избирательный округ.

В зимний период, указывает депутат, некачественная уборка уже неоднократно оборачивалась для потребителями услуг организации тяжелыми травмами. Он также заподозрил руководство УК в выводе средств за рубеж.

"Прошу провести проверку по признакам нецелевого расходования средств жильцов, направленных на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможных фактов их хищения и растраты", - пишет Романов.

Законотворцу известно о 60 млн рублей долгов, образовавшихся у "Собрания" перед поставщиками.

Фото: ЗАКС.Ру