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Новости 19:05

Депутат Романов пожаловался главе МВД на петербургскую управляющую компанию

фото ЗакС политика Депутат Романов пожаловался главе МВД на петербургскую управляющую компанию

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обращение с критикой управляющей компании "Собрание". На документ ссылается региональная редакция РБК.

Единоросс пожаловался на бездействие коммунальщиков, сочетающееся с выставлением счетов за неоказанные услуги. Всего, по данным автора письма, компания обслуживает около сотни жилых домов в Невском районе, входящем в его избирательный округ.

В зимний период, указывает депутат, некачественная уборка уже неоднократно оборачивалась для потребителями услуг организации тяжелыми травмами. Он также заподозрил руководство УК в выводе средств за рубеж.

"Прошу провести проверку по признакам нецелевого расходования средств жильцов, направленных на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможных фактов их хищения и растраты", - пишет Романов.

Законотворцу известно о 60 млн рублей долгов, образовавшихся у "Собрания" перед поставщиками.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Романов Михаил Валентинович 




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