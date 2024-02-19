Бастрыкин запросил доклад о падении льдины на юную петербурженку

Очередная травма в Петербурге, связанная с некачественной зимней уборкой, привлекла внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Ему доложено о падении сосульки на 17-летнюю девушку, имевшем место в минувшую субботу на набережной Фонтанки. Как писала "Фонтанка", инцидент случился возле дома №26. Бастрыкин затребовал у коллег результаты начавшейся процессуальной проверки.

Несовершеннолетняя проживает в Кировском районе. После осмотра в стационаре врачи отпустили ее лечиться домой.

Отметим, что в минувший уик-энд перепад температур в Петербурге привел к повсеместной гололедице, из-за чего десятки горожан получили переломы конечностей.

Фото: ЗАКС.Ру