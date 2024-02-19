В Петербурге будут судить бизнесменов из-за обмана дольщиков ЖК "Ломоносовъ"

В Петербурге приняли к рассмотрению уголовное дело, возбужденное против строительных бизнесменов Дмитрия Ипатова и Дмитрия Пономарева. На их счету, по версии правоохранителей, 241 криминальный эпизод, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Фигуранты занимались строительством скандально известного жилого комплекса "Ломоносовъ", превратившегося в конце 2010-х годов в проблемный долгострой.

По официальной версии, Ипатов и Пономарев, возглавлявшие компании ООО "Петрострой" и ООО "Альянс-Строй-Нева", похитили деньги дольщиков. Бизнесмены изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства. Ущерб от их действий в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) оценивают в 430 млн рублей. Оба предпринимателя распорядились деньгами по собственному усмотрению.

Весь период следствия фигуранты находились под запретом определенных действий. Их дело будет слушаться в Московском районном суде.

Фото: ЗАКС.Ру