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Новости 20:55

"Гражданская инициатива" подала заявку на митинг памяти Немцова и Навального

фото ЗакС политика "Гражданская инициатива" подала заявку на митинг памяти Немцова и Навального

Лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев опубликовал в своем Telegram-канале скан заявки, составленной для московской мэрии. Вместе с единомышленниками он хочет 2 марта собрать большую демонстрацию-шествие в центре столицы, получив от чиновников разрешение.

Оговоренная в документе численность участников - до 50 тысяч человек. Акция преподносится как траурное мероприятие памяти оппозиционеров Бориса Немцова и Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Отметим, что именно "Гражданская инициатива" выдвинула в президенты политика Бориса Надеждина, которому Центризбирком в конечном счете отказал в регистрации кандидатом. Еще раньше ЦИК не допустил до процедуры сбора подписей Екатерину Дунцову. Она стала еще одним организатором заявленного митинга.

Напомним, что УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти Алексея Навального в колонии днем 16 февраля. Борис Немцов был застрелен девятью годами раньше на Большом Москворецком мосту.

Фото: ЗАКС.Ру


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