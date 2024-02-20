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В Петербурге умер пенсионер после падения на гололеде в Купчино

фото ЗакС политика В Петербурге умер пенсионер после падения на гололеде в Купчино

Пожилой петербуржец умер в отделении реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе после падения на гололеде, об этом 20 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в Купчино, там 76-летний пенсионер поскользнулся на льду у торгового центра. Мужчина попал в больницу еще 25 января. После падения у него зафиксировали разрыв селезенки и внутреннее кровотечение, а также различные ушибы и ссадины.

После случившегося состояние пенсионера ухудшилось, и к травмам добавились инфаркт и пневмония.

Пенсионера поместили в реанимацию, но спасти не смогли, и в понедельник, 19 февраля, он умер.

Напомним, что предприятия комитета по благоустройству Петербурга увеличили объем использования противогололедных материалов, чтобы справиться со скользкостью на улицах.

Фото: ЗАКС.Ру


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