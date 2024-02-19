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Новости 15:17

Комблаг увеличил объем противогололедных материалов для борьбы со скользкостью

фото ЗакС политика Комблаг увеличил объем противогололедных материалов для борьбы со скользкостью

Предприятия комитета по благоустройству Петербурга увеличили объем использования противогололедных материалов, чтобы справиться со скользкостью на улицах, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, предвидя потепление. Было освобождено почти 5 тысяч патрубков и решёток дождеприемников. Работы по водоотведению усилены, а более 30 аварийных бригад выезжают по заявкам от жителей. 

Рекордные осадки и последующий мороз создали сложную обстановку, требующую распределения более 2,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 600 тонн соли. 

Сейчас специалисты продолжают обработку тротуаров и уборку снега. За сутки утилизировано почти 22 тысячи кубометров снега, общий объем утилизации с начала зимы превысил 2,5 млн кубометров. 

В понедельник, 19 февраля, магистрали чистит 833 единицы техники, а вручную сгребают снег, скалывают наледь, посыпают песком и солью участки у остановок 929 работников ручного труда. 

Фото: ЗАКС.Ру


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