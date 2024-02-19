Комблаг увеличил объем противогололедных материалов для борьбы со скользкостью

Предприятия комитета по благоустройству Петербурга увеличили объем использования противогололедных материалов, чтобы справиться со скользкостью на улицах, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, предвидя потепление. Было освобождено почти 5 тысяч патрубков и решёток дождеприемников. Работы по водоотведению усилены, а более 30 аварийных бригад выезжают по заявкам от жителей.

Рекордные осадки и последующий мороз создали сложную обстановку, требующую распределения более 2,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 600 тонн соли.

Сейчас специалисты продолжают обработку тротуаров и уборку снега. За сутки утилизировано почти 22 тысячи кубометров снега, общий объем утилизации с начала зимы превысил 2,5 млн кубометров.

В понедельник, 19 февраля, магистрали чистит 833 единицы техники, а вручную сгребают снег, скалывают наледь, посыпают песком и солью участки у остановок 929 работников ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру