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Новости 9:44

Петербуржцев ожидает облачная и теплая погода 20 февраля

фото ЗакС политика Петербуржцев ожидает облачная и теплая погода 20 февраля

Петербуржцам и гостям Северной столицы следует ожидать изменения солнечной погоды на облачную, об этом 1 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, на погоду повлияет барический максимум, который уходит на юго-восток. При этом с запада приближается циклонический вихрь, что приведет к облачной погоде, однако будет все равно относительно тепло.

Температура воздуха в городе прогреется до 0…-2. Ветер южный до 8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, что пожилой петербуржец умер в отделении реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе после падения на гололеде.

Фото: ЗАКС.Ру


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