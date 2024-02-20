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Новости 11:16

В России к 2025 году начнут производство отечественных подушек безопасности

фото ЗакС политика В России к 2025 году начнут производство отечественных подушек безопасности

В 2025 году группа "Соллерс" в России планирует начать серийный выпуск компонентов систем безопасности, подушек безопасности и так далее для автомобилей, об этом 20 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу группы.

Ранее производство различных компонентов безопасности в автомобилях вели только зарубежные компании. В России производство запустят на территории индустриального парка УАЗ в Ульяновске.

Общая сумма инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. На эти деньги группа закупит оборудование. Также новое производство должно создать более 200 новых рабочих мест.

Напомним, что депутаты Государственной Думы вместо иномарок собираются ездить на автомобилях LADA Vesta.

Фото: unsplash.com


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