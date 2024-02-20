С 22 февраля количество автобусов из Петербурга в Таллин увеличится в два раза

Автобусы компании Ecolines начнут ездить из Петербурга в Таллин два раза в день с 22 февраля, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе автобусного перевозчика.

Теперь автобусы из Петербурга в столицу Эстонии будут ездить каждый день два раза – в 06:45 и в 16:45. Из Таллина в Северную столицу автобус будет отправляться в 08:00 и в 16:30. Таким образом количество рейсов увеличится в два раза – всего их будет 14 в неделю.

Также в компании уточнили, что рейсы будут выполняться с пешим пересечением границы через МАПП Ивангород – Нарва. С учетом пересадки в Нарве маршрут из Петербурга в Таллин займет семь часов.

Напомним, что автомобильный пункт пропуска на границе России с Эстонией в Ивангороде 1 февраля закрылся на реконструкцию с обеих сторон.

Фото: unsplash.com