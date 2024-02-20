Цитирование иноагентов в СМИ не станет нарушением запрета их рекламировать

Государственная дума в первом чтении 20 февраля рассматривает законопроект о запрете рекламы российских компаний и граждан на ресурсах иноагентов. В случае принятия документа заработает и обратный механизм: российские СМИ будут ограничены в рекламе различных "иноагентских" площадок.

Соавторами инициативы стали 395 депутатов во главе с Василием Пискаревым. При ее обсуждении депутат Андрей Альшевский предложил ко второму чтению в принципе запретить любую рекламу с участием лиц, признанных иноагентами, сославшись на "коварство" последних. В ответ Пискарев рекомендовал коллеге обсудить эту идею на заседании комитета Госдумы (по безопасности и потиводействию коррупции).

До обсуждения инициативы в стенах нижней палаты главный ее идеолог прояснил некоторые положения. Он заверил, что цитирование иноагентов в СМИ не будет считаться нарушением, если оно не носит рекламного характера.

"Нет. Только в рекламных целях с целью привлечения аудитории, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов", - приводит слова Пискарева "Интерфакс".

Единоросс добавил, что иноагент должен будет удалить рекламу после требования от российских властей.

"Сначала предупреждение, если не устранили нарушение, там будет уже наступать административная ответственность", - уточнил политик.

Ранее, анонсируя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о желании своих коллег отнять у иноагентов возможность любого заработка в России.

UPD 12:55 Законопроект приняли в первом чтении единогласно, 396 голосами.

Фото: ЗАКС.Ру