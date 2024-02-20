В Петербурге стали реже нарушать правила парковки во дворах

В Петербурге уменьшилось количество перекрытий подъездов к контейнерным площадкам в дворах на 50% благодаря платным парковкам, об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко отметил, что в 2023 году доля случаев блокировки доступа сократилась до 5%. Этот показатель более чем в два раза ниже пиковых значений 2022 года.

Успех достигнут благодаря улучшенной работе инспекции и сотрудничеству с "Невским экологическим оператором". Анализ данных с автоматических систем фиксации нарушений помог выявить места систематических нарушений, по которым разработаны предложения для улучшения благоустройства.

По мнению властей, снижение нарушений также обусловлено информационной кампанией, включая социальную рекламу и информационные таблички на более чем 4 тысячах площадок.

Фото: ЗАКС.Ру