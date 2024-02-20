Нанесенные петербургским педагогом побои ученику расценили как правонарушение

Мировой судья в Петербурге принял к рассмотрению материалы административного дела, связанного со скандальной ситуацией в коррекционной школе № 4 на Среднем проспекте В.О. Весной прошлого года стало широко известно об издевательствах, которым подвергаются ученики.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Татьяну Жихареву будут судить за побои, нанесенные несовершеннолетнему 28 апреля прошлого года. Полиция сочла, что действия Жихаревой были недостаточными для возбуждения уголовного дела о побоях (ст. 115 УК). Суд рассмотрит протокол по одноименной административной статье (ст. 6.1.1 КоАП). Максимально возможное наказание по ней - 15 суток ареста.

После многочисленных жалоб коррекционную школу ранее проверяли сотрудники СК и прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру