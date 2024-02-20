Муниципалы из МО "Ломоносов" устроили склад в помещении для занятий по ГО и ЧС

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проверке в МО "Ломоносов". Ведомство изучило деятельность муниципалитета за 2021, 2022 и часть 2023 года, сообщается на сайте КСП.

Среди нарушений КСП выявила неправильное управление и распоряжение муниципальной собственностью. Например, в помещении, предоставленном комитетом имущественных отношений по безвозмездному договору пользования, где планировалось развернуть учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, муниципалы решили устроить склад. Там хранили мебель, спортинвентарь, хозтовары и архивные документы.

Больше всего нарушений было выявлено при изучении закупок. КСП выявила проблемы с обоснованием максимальной цены контрактов.

"Например, Муниципальным советом была завышена начальная максимальная цена контракта на оказание услуг по предоставлению автомобиля, а Местной Администрацией – на выполнение работ по комплексному благоустройству территории муниципального образования", - говорится в сообщении.

Также муниципалы принимали и оплачивали услуги, исполнение которых не подтверждалось документально. Некоторые контракты были выполнены с нарушениями. Например, у новогодних подарков в виде сладостей была неопределенность со сроком годности. Нашли и нецелевое расходование средств. Так, муниципалы платили за разработку пояснительных записок для открытия ордеров ГАТИ, хотя в штате МО числится инженер с высшим техническим образованием.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверке КСП в МО "Малая Охта".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру