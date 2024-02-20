КСП нашла более 50 нарушений в МО "Малая Охта"

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о проверке хозяйственной деятельности в МО "Малая Охта". Надзорное ведомство, изучив документы муниципалов за 2021, 2022 и часть 2023 года, нашла не менее 50 нарушений, говорится в отчете, опубликованном на сайте КСП. О грядущей проверке Контрольно-счетная палата сообщала еще осенью 2023 года.

Часть нарушений связана с неэффективным и нецелевым расходованием бюджетных средств. Например, муниципальный совет на протяжении полутора лет оплачивал аренду и коммунальные услуги за помещение, которым не пользовался. Также КСП выявила нарушение в сфере закупок: неправильное определение и обоснование максимальной стоимости контракта, приемку соответствующих товаров и другие

"В 2023 году приняты и оплачены невыполненные работы по окраске стен и монтажу деревянных декоративных панелей в рамках проведения текущего ремонта в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальный округ Малая Охта", - говорится в сообщении.

Также к работе МО возникли и другие замечания. Например, совет передавал местной администрации различную технику и оборудование, не оформив это документально. Еще местный совет несвоевременно принял изменения в устав, связанные с изменением законодательства.

Ранее КСП рассказывала о нарушениях в МО "Лахта-Ольгино".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру