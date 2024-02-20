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Телеканалы выделили эфирное время для трансляции послания Путина к Федеральному собранию

фото ЗакС политика Телеканалы выделили эфирное время для трансляции послания Путина к Федеральному собранию

Российские телеканалы выделили час эфирного времени для трансляции послания президента России Владимира Путина, об этом 20 февраля стало известно в сервисе "Рамблер/телепрограмма".

Пока что проводить трансляцию обращения президента к Федеральному собранию планируют телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Промежуток выбран с 12:00 до 13:00.

Напомним, что в Кремле рассказали, когда пройдет ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ. Владимир Путин обратится к Федеральному собранию на следующей неделе – 29 февраля

Фото: скриншот пресс-конференции Владимира Путина


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