Телеканалы выделили эфирное время для трансляции послания Путина к Федеральному собранию

Российские телеканалы выделили час эфирного времени для трансляции послания президента России Владимира Путина, об этом 20 февраля стало известно в сервисе "Рамблер/телепрограмма".

Пока что проводить трансляцию обращения президента к Федеральному собранию планируют телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Промежуток выбран с 12:00 до 13:00.

Напомним, что в Кремле рассказали, когда пройдет ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ. Владимир Путин обратится к Федеральному собранию на следующей неделе – 29 февраля.

Фото: скриншот пресс-конференции Владимира Путина