Евгению Чирикову* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг обновил реестр экстремистов и террористов и включил туда экологическую и политическую активистку Евгению Чирикову* и общественного деятеля и оппозиционера Ивана Тютрина**. Оба входят в движение "Антивоенный комитет России"*** и имеют статус иноагентов, присвоенный им Минюстом.

В списке Росфинмониторинга и 47-летняя москвичка Чирикова*, и 42-летний уроженец Томска Тютрин** помечены звездочкой. Это означает, что российская власть считает их причастными к террористической деятельности.

Оба активиста длительное время находятся за пределами страны.

*Минюст внес Евгению Чирикову в единый реестр иноагентов; включена Росфимониторингом в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Ивана Тютрина в единый реестр иноагентов; включен Росфимониторингом в реестр экстремистов и террористов

***Генпрокуратура объявила "Антивоенный комитет России" нежелательной в РФ организацией

изображение: Росфинмониторинг (fedsfm.ru)