Евгению Чирикову* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг обновил реестр экстремистов и террористов и включил туда экологическую и политическую активистку Евгению Чирикову* и общественного деятеля и оппозиционера Ивана Тютрина**. Оба входят в движение "Антивоенный комитет России"*** и имеют статус иноагентов, присвоенный им Минюстом.
В списке Росфинмониторинга и 47-летняя москвичка Чирикова*, и 42-летний уроженец Томска Тютрин** помечены звездочкой. Это означает, что российская власть считает их причастными к террористической деятельности.
Оба активиста длительное время находятся за пределами страны.
*Минюст внес Евгению Чирикову в единый реестр иноагентов; включена Росфимониторингом в реестр экстремистов и террористов
**Минюст внес Ивана Тютрина в единый реестр иноагентов; включен Росфимониторингом в реестр экстремистов и террористов
***Генпрокуратура объявила "Антивоенный комитет России" нежелательной в РФ организацией