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Новости 17:44

Новую Голландию собираются реставрировать до 2031 года

фото ЗакС политика Новую Голландию собираются реставрировать до 2031 года

Реставрация Новой Голландии будет продолжаться до 2031 года, об этом 20 февраля свидетельствует документ, опубликованный депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским ("Яблоко").

Парламентарий запросил данные о реализации стратегических инвестиционных проектов у комитета по инвестициям Петербурга.

Согласно документу, работы по реставрации на Новой Голландии будут идти до 2031 года. Также указан размер инвестиций – 14 млрд рублей.

Изначально реставрация должна была проходить в три этапа. Последний должен был завершиться в 2025 году, однако летом 2022 года пресс-служба дирекции острова сообщила о том, что реставрационные работы приостановлены.

Фото: ЗАКС.Ру


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