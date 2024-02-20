Суд снял обвинения в ненадлежащем воспитании ребенка с родителей Егора Балазейкина

Кировский городской суд Ленинградской области отменил решение комиссии по делам несовершеннолетних о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении родителей 17-летнего Егора Балазейкина, об этом 20 февраля пишет MR7.ru.

Процесс шел в отношении Татьяны и Даниэля Балазейкиных. Их сын Егор Балазейкин был приговорен к шести годам воспитательной колонии по статье о покушении на теракт (ч.1 ст.205 УК РФ).

На заседании суда судья изучила переписку родителей с сыном, выслушала объяснение инспектора по делам несовершеннолетних и задала вопросы о взаимоотношениях между Егором и родителями.

Еще в конце декабря 2023 года комиссия по делам несовершеннолетних признала родителей Егора Балазейкина виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Фото: Анна Мотовилова / MR7