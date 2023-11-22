17-летнему петербуржцу дали шесть лет колонии за попытки поджечь военкоматы

Второй Западный окружной военный суд полностью удовлетворил запрос гособвинения и приговорил 17-летнего петербуржца Егора Балазейкина к шести годам воспитательной колонии, передает портал MR7. Его признали виновным в покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК) из-за попыток поджогов двух военкоматов (в Кировске Ленобласти и Красногвардейском районе Петербурга).

В последнем слове Балазейкин сказал, что считает себя виноватым в собственном безразличии. По словам гимназиста, при попытке поджечь здания военкоматов он не хотел, чтобы кто-либо пострадал. В то же время он заявил, что не просит об оправдании.

Под стражей молодого человека держали с марта. В СИЗО у него обострились проблемы со здоровьем: Балазейкин с детства страдает от фиброза печени. Во время следствия он прошел обследование в психиатрической лечебнице.

фото: Анна Мотовилова / MR7