"Радио Свобода"* включили в реестр нежелательных организаций

Минюст расширил перечень организаций, чья деятельность объявлена нежелательной в России, и включил в него "Радио Свобода"*. Медиахолдинг с 75-летней историей был одним из первых СМИ, кто попал в другой реестр Минюста – иностранных агентов.

Министерство в своем сегодняшнем распоряжении ссылается на решение Генпрокуратуры, датированное 2 февраля. Пресс-служба надзорного органа отдельно о своем решении в этом месяце не объявляла.

В списке нежелательных организаций Минюста "Радио Свобода"* получило порядковый номер 142. Отметим, что именно сотрудница этой радиостанции стала первым в России человеком, которого за нарушение законодательства об иноагентах стали преследовать в угловном порядке: с октября прошлого года журналистка Алсу Курмашева находится под арестом.

*Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов; Генпрокуратура объявила "Радио Свобода" нежелательной организацией

Фото: ЗАКС.Ру