После ввода ВСМ Пулково может потерять более миллиона пассажиров

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами сможет оттянуть на себя заметную часть пассажиров аэропорта Пулково, о чем рассказал гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

"Пулково может потерять от 1 до 2 млн трафика, что не критично. Но для того, чтобы запустить ВСМ, необходимо где-то взять поезда — где их будут брать в таком объеме?" - приводит соображения главы оператора аэрропорта РБК Петербург.

По оценке Сергеева, воздушные перевозки имеют более гибкую бизнес-модель, чем железные дороги, ввиду более развитой способности у участников рынка к демпингу. По официальным данным, за весь прошлый год в Пулково обслужили 20,4 млн пассажиров.

Напомним, что строительство ВСМ на прошлой неделе обсуждалось с участием президента. Смольный готов стать концессионером проекта.

Фото: ЗАКС.Ру