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Новости 19:17

После ввода ВСМ Пулково может потерять более миллиона пассажиров

фото ЗакС политика После ввода ВСМ Пулково может потерять более миллиона пассажиров

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами сможет оттянуть на себя заметную часть пассажиров аэропорта Пулково, о чем рассказал гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

"Пулково может потерять от 1 до 2 млн трафика, что не критично. Но для того, чтобы запустить ВСМ, необходимо где-то взять поезда — где их будут брать в таком объеме?" - приводит соображения главы оператора аэрропорта РБК Петербург.

По оценке Сергеева, воздушные перевозки имеют более гибкую бизнес-модель, чем железные дороги, ввиду более развитой способности у участников рынка к демпингу. По официальным данным, за весь прошлый год в Пулково обслужили 20,4 млн пассажиров.

Напомним, что строительство ВСМ на прошлой неделе обсуждалось с участием президента. Смольный готов стать концессионером проекта.

Фото: ЗАКС.Ру


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