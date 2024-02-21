ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России сообщил 21 февраля об отзыве лицензии у КИВИ Банка, входящего в первую сотню крупнейших кредитных организаций в стране. Основанием для принятого решения регулятор назвал нарушение банком законодательства, в том числе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию террористической деятельности.

В распространенном Центробанком сообщении говорится о нарушении КИВИ Банком законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. В связи с этим за последний год регулятор пять раз применял к организации меры, в том числе дважды ограничивал проведение операций.

"[КИВИ Банк] систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — заявили в Центробанке.

ЦБ заявил, что КИВИ Банк не играл существенной роли в реальном секторе экономики и был вовлечен в проведение расчетов "между физическими лицами и теневым бизнесом", а также занимался поисками возможностей обхода существующих ограничений. Информация о подозрительных операциях банка направлена в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Вкладчикам банка пообещали вернуть 100 % остатка средств на счетах, но не более 1,4 миллиона рублей на человека.

На прошлой неделе Центробанк оставил на уровне 16 % значение ключевой ставки. С лета прошлого года регулятор занимался тем, что последовательно повышал ее.

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